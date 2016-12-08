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التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الزمالك وأسوان

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التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الزمالك وأسوان التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الزمالك وأسوان

>كتب أحمد توفيق

حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول من مباراة الزمالك وأسوان المقامة حاليًا باستاد أسوان ضمن الأسبوع الـ 14 لمسابقة الدورى الممتاز.

 

بدأ الزمالك بتشكيل مكون من: أحمد الشناوى فى حراسة المرمى، وحسنى فتحى ومحمود حمدى وعلى جبر ومحمد ناصف فى الدفاع، وطارق حامد ومحمود دونجا فى وسط الملعب، وأحمد رفعت وشيكابالا وأيمن حفنى وباسم مرسى فى الهجوم.

 

بينما بدأ أسوان بتشكيل مكون من: رضا السيد فى حراسة المرمى، وأحمد شديد ومعاذ الحناوى ومحمد جبر والسيد الشبراوى ومحمد فوزى و محمد محسن و علاء البدرى وجيرون ويا وإسلام الفار ومحمد خليفة.

 

بدأت المباراة بضغط هجومى من لاعبى الزمالك فى محاولة لفك شفرات دفاع أسوان مبكراً، حيث اعتمد أصحاب الأرض على التأمين الدفاعى وغلق المساحات.

 

فى الدقيقة 7 يمرر شيكابالا كرة عرضية من ركلة ركنية يحولها على جبر برأسه تجاه المرمى لكنها تصطدم بالعارضة.

 

فى الدقيقة 12 يقود شيكابالا هجمة خطيرة للزمالك من الجبهة اليمنى وتصل الكرة فى النهاية لحسنى فتحى الذى فشل فى تمرير عرضية داخل منطقة جزاء أسوان لتنتهى خطورة الهجمة.

 

ويعتمد لاعبو الزمالك على الأطراف لاختراق دفاعات أسوان بإرسال العرضيات عن طريق الثنائى محمد ناصف وحسنى فتحى ومحاولة استغلال إجادة باسم مرسى لضربات الرأس، لكن العرضيات لم تأت بثمارها حتى الدقيقة 20.

 

وتغيب الخطورة تمامًا عن مرمى الفريقين لفشل لاعبى الزمالك فى اختراق دفاع أسوان، واعتماد أصحاب الأرض على مهارات إسلام الفار الفردية والتى انتهت عند أقدام مدافعى الأبيض دون خطورة.

 

وفى الدقيقة 34 يشهر سمير عثمان حكم المباراة البطاقة الصفراء فى وجه على جبر مدافع الزمالك بعد اعتراضه على احتساب خطأ ضده لتدخله مع لاعب أسوان .

 

وفى الدقيقة 38 يشهر الحكم بطاقة صفراء لعلاء البدري لاعب أسوان بعد تدخله ضد باسم مرسى .

 

وينحصر اللعب فى وسط الملعب خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول وسط غياب تام للخطورة على مرمى الفريقين .

 

ويحتسب الحكم 5 دقائق وقت محتسب بدل من ضائع وتشهد الدقيقة الثانية هجمة خطيرة للزمالك بعد عرضية شيكابالا التى وصلت لعلى جبر ويمررها برأسه داخل منطقة الجزاء لكنها تصل لحارس أسوان قبل مهاجمى الزمالك .

 

فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع يشهر الحكم بطاقة صفراء فى وجه شيكابالا بعد تدخله بعنف مع لاعب أسوان بعدها يعلن الحكم انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبى بدون أهداف .


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