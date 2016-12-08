أخبار عاجلة

الشيخ رمضان عبد المعز: المصريين لا تهزمهم المحن والمصائب -
التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع -
«أنجب من آمال ماهر وأنكرت جنات زواجها منه».. نساء في حياة «شهريار الفنانات» -
الشيخ خالد الجندي: المتطاولين على شيخ الأزهر عندهم سوء أدب -
الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم -
صلاح عيسى: الهيئات الإعلامية بلا قيمة إذا لم يتم إقرار قانون التنظيم المؤسسي -
رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب -
الداخلية تشكل غرفة عمليات لتحليل "تكتيك" العمليات الإرهابية -
الأمن يداهم 150 مزرعة بالدلتا ويقبض على 6 إرهابيين تدربوا في سيناء -
حكايات الوجع يرويها مصابو وأهالي شهداء المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

"الثلج" يجهز 12 لاعبا مصابا بإنبى لمواجهة الأهلى

Google+ Print
"الثلج" يجهز 12 لاعبا مصابا بإنبى لمواجهة الأهلى "الثلج" يجهز 12 لاعبا مصابا بإنبى لمواجهة الأهلى

>كتب عمرو جاب الله

خضع لاعبو إنبى، لجلسة استشفاء بالثلج فى الإسكندرية عقب الانتهاء من مواجهة الاتحاد السكندرى، فى المباراة التى أقيمت اليوم الخميس، على استاد برج العرب، فى الجولة الـ14 بالدورى الممتاز.

أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادى إنبى، أن جلسة الاستشفاء للتغلب على 12 إصابة بالفريق وكان الفريق البترولى قد غاب عن صفوفه فى مواجهة زعيم الثغر عدد كبير من اللاعبين بسبب الإصابات وهم:"إبراهيم يحيى ومحمد عبد المنصف وعمرو الحلوانى ولاما كولين وأحمد يونس ومحمد مجدى".

ويستعد إنبى لمواجهة الأهلى، يوم الإثنين المقبل، فى إطار الجولة الخامسة عشر من منافسات الدورى الممتاز ويحاول الجهاز الطبى لإنبى استعادة جهود معظم اللاعبين المصابين للمشاركة فى المواجهة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365