"الثلج" يجهز 12 لاعبا مصابا بإنبى لمواجهة الأهلى

كتب عمرو جاب الله

خضع لاعبو إنبى، لجلسة استشفاء بالثلج فى الإسكندرية عقب الانتهاء من مواجهة الاتحاد السكندرى، فى المباراة التى أقيمت اليوم الخميس، على استاد برج العرب، فى الجولة الـ14 بالدورى الممتاز.

أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادى إنبى، أن جلسة الاستشفاء للتغلب على 12 إصابة بالفريق وكان الفريق البترولى قد غاب عن صفوفه فى مواجهة زعيم الثغر عدد كبير من اللاعبين بسبب الإصابات وهم:"إبراهيم يحيى ومحمد عبد المنصف وعمرو الحلوانى ولاما كولين وأحمد يونس ومحمد مجدى".

ويستعد إنبى لمواجهة الأهلى، يوم الإثنين المقبل، فى إطار الجولة الخامسة عشر من منافسات الدورى الممتاز ويحاول الجهاز الطبى لإنبى استعادة جهود معظم اللاعبين المصابين للمشاركة فى المواجهة.