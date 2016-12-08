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مصدر بالسكة الحديد: خطأ عامل التحويلة وسرعة السائق سبب حادث قطار طنطا

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مصدر بالسكة الحديد: خطأ عامل التحويلة وسرعة السائق سبب حادث قطار طنطا مصدر بالسكة الحديد: خطأ عامل التحويلة وسرعة السائق سبب حادث قطار طنطا

>المنوفية _ محمد فتحي

قال مصدر بالسكة الحديد: إن التقرير الأولى أكد أن سبب خروج القطار رقم 548 القادم من طنطا إلى القاهرة عن قضبان السكك الحديدية بمحطة شبين الكوم القديمة بالمنوفية، والذى تسبب فى حالة من الذعر بين ركاب القطار دعاهم للقفز من نوافذ القطار، هو خطأ عامل التحويلة وسرعة سائق القطار.

واستدعى ناظر محطة شبين الكوم "جرار" وفريقا من الصيانة لشد القطار وإعادة حركة السكة الحديد مرة أخرى.

 فيما وصل اللواء أحمد عتمان حكمدار مديرية أمن المنوفية والعميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية إلى المحطة لمتابعة الوضع.

يذكر أن الدكتورة هناء سرور وكيلة وزارة الصحة أكدت إصابة 5 أشخاص وأن 4 سيارات إسعاف انتقلت برئاسة الدكتور أمجد عبد الحميد مدير هيئة الإسعاف، وتم نقل الحالات إلى مستشفى جامعة شبين الكوم لتلقى العلاج.


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