«صحة بنى سويف» تضبط 1400 لتر ألبان غير صالحة للاستخدام الآدمى

ضبطت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف، بإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، 1400 لتر ألبان غير صالحة للاستخدام الآدمى، بمركز الفشن جنوب المحافظة.

وضبط فريق مراقبة الأغذية بمركز الفشن جنوب بنى سويف، برئاسة محمد محمود، مراقب أول الأغذية، وحمدى عاشور، وعصمت مصطفى، وأحمد رجب، مفتشى الأغذية، سيارة ربع نقل عليها 7 براميل داخلها 1400 لتر لبن، فرز غير صالح للاستخدام الآدمى وغير نظيفة وبها شوائب.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرّر المحضر رقم 30374 لسنة 2016 إدارى مركز الفشن، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.