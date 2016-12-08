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وصول 630 سائحًا ألمانيًا إلى الأقصر لزيارة المعالم الأثرية والسياحية

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وصول 630 سائحًا ألمانيًا إلى الأقصر لزيارة المعالم الأثرية والسياحية وصول 630 سائحًا ألمانيًا إلى الأقصر لزيارة المعالم الأثرية والسياحية

ميناء الاقصر

أعلن مصدر مسئول بمطار الأقصر الدولي، أنه وصل إلى مطار الأقصر الدولي، اليوم الخميس، أربع رحلات شارتر مباشر من المطارات الألمانية تقل 630 سائحًا ألمانيًا لزيارة المعالم الأثرية والسياحية بالأقصر.

وأوضح المصدر أن أولى الرحلات المقررة بالجدول الأسبوعي قادمة من مطار ميونخ الدولي أقلت 150 سائحًا، تلتها الرحلة الثانية من مطار دو سلدروف الدولي وعلى متنها 150 ألمانيا، ثم من مطاري فرانكفورت، وشونفيلد الدوليين وعلى متنهما 330 ألمانيا ، لزيارة المناطق الأثرية والسياحية بالبر الغربي والشرقي بالمحافظة.

من جانبه، قال طلعت العديسي مدير هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة، إن السائحين الألمان سيزورون خلال تواجدهم بالمحافظة المناطق الأثرية والسياحية بالبر الغربي والشرقي بالمحافظة وسيشاهدون عروضا خاصة بالصوت والضوء على ضفاف البحيرة المقدسة بمعابد الكرنك التاريخية، مؤكدًا أن الأقصر تشهد رواجًا سياحيًا وزيادة في أعداد السائحين مع بداية الموسم الشتوي بفضل المجهودات التي تبذلها وزارة السياحة وهيئة التنشيط.

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