انقطاع المياه عن 20 منطقة بالقاهرة لمدة 8 ساعات السبت.. تعرف على السبب

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه لمدة 8 ساعات عن 20 منطقة بالمحافظة وهى"الأمن الوطنى – جامعة الأزهر والمدن الجامعية بنين وبنات – امتداد رمسيس 1 ، 2 ، 3 – وزارة المالية – تعاونيات الجبل الأخضر – معسكرات الآمن المركزى - أحمد شوقى – شريف السباعى – ضباط الصف- نادى الشرطة – فندق الماسة – أرض المعارض – ستاد القاهرة – قاعة المؤتمرات – الحى السادس التابع لحى غرب مدينة نصر– مستشفى حميات العباسية - الحي السابع ومدينة التوفيق"، وذلك اعتبارا من الساعة الخامسة مساء بعد غدٍ السبت.

وأضافت شركة مياه القاهرة، فى بيان لها اليوم، أن سبب الانقطاع هو قيام جهاز التعمير بالقاهرة الكبرى بتعديل مسار خطوط المياه المتعارضة مع أساسات محور امتداد الفنجرى تقاطع طريق النصر.

وتهيب الشركة بالمواطنين أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.