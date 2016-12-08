"الرقابة الإدارية" بقنا تضبط أمين سر محكمة متهم باختلاس أوراق 600 قضية

قنا - وائل محمد

تمكن أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة قنا، من ضبط أمين سر حفظ الجنح المستأنفة بنيابة قنا الكلية بمحل إقامته "نجع الشيخ ركاب" بالجبلاو- مركز قنا، لاتهامه باختلاس أوراق ومستندات حوالى 600 قضية من قضايا تبوير الأراضى الزراعية فى عهدته.

وكشفت التحريات أن المتهم تواطأ بسبب مهام طبيعة وظيفته مع المتهمين فى تلك القضايا وتسليمهم أصول ومستندات قضاياهم، بهدف عدم صدور أحكام قضائية ضدهم بالحبس أو الغرامة واستمرار المخالفات وضياع مستحقات وهيبة الدولة.

ودلت تحريات هيئة الرقابة على عدم عدم اكتفاء المتهم باختلاس القضايا، وقام بالتلاعب فى اجراءات التقاضى الواجب اتخاذها بحوالى 470 قضية أخرى، حيث تعمد تنفيذ القرارات القضائية الصادرة فى تلك القضايا وتعطيل إجراءات التقاضى.

ودلت التحريات، أن المتهم تعمد عدم إرسال بعض القضايا إلى مكتب الخبراء أو قسم التزييف، بهدف تعطيل سير العدالة وسقوط الاتهامات فى تلك القضايا بالتقادم، الأمر الذى ترتب عليه الإخلال الجسيم بالمنظومة القضائية، وتمت إحالة المتهم إلى المحامى العام.

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