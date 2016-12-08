أخبار عاجلة

الشيخ رمضان عبد المعز: المصريين لا تهزمهم المحن والمصائب -
التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع -
«أنجب من آمال ماهر وأنكرت جنات زواجها منه».. نساء في حياة «شهريار الفنانات» -
الشيخ خالد الجندي: المتطاولين على شيخ الأزهر عندهم سوء أدب -
الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم -
صلاح عيسى: الهيئات الإعلامية بلا قيمة إذا لم يتم إقرار قانون التنظيم المؤسسي -
رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب -
الداخلية تشكل غرفة عمليات لتحليل "تكتيك" العمليات الإرهابية -
الأمن يداهم 150 مزرعة بالدلتا ويقبض على 6 إرهابيين تدربوا في سيناء -
حكايات الوجع يرويها مصابو وأهالي شهداء المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الرقابة الإدارية" بقنا تضبط أمين سر محكمة متهم باختلاس أوراق 600 قضية

Google+ Print
"الرقابة الإدارية" بقنا تضبط أمين سر محكمة متهم باختلاس أوراق 600 قضية "الرقابة الإدارية" بقنا تضبط أمين سر محكمة متهم باختلاس أوراق 600 قضية

>قنا - وائل محمد

تمكن أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة قنا، من ضبط أمين سر حفظ الجنح المستأنفة بنيابة قنا الكلية بمحل إقامته "نجع الشيخ ركاب" بالجبلاو- مركز قنا، لاتهامه باختلاس أوراق ومستندات حوالى 600 قضية من قضايا تبوير الأراضى الزراعية فى عهدته.

 

وكشفت التحريات أن المتهم تواطأ بسبب مهام طبيعة وظيفته مع المتهمين فى تلك القضايا وتسليمهم أصول ومستندات قضاياهم، بهدف عدم صدور أحكام قضائية ضدهم بالحبس أو الغرامة واستمرار المخالفات وضياع مستحقات وهيبة الدولة.

 

ودلت تحريات هيئة الرقابة على عدم عدم اكتفاء المتهم باختلاس القضايا، وقام بالتلاعب فى اجراءات التقاضى الواجب اتخاذها بحوالى 470 قضية أخرى، حيث تعمد تنفيذ القرارات القضائية الصادرة فى تلك القضايا وتعطيل إجراءات التقاضى.

 

ودلت التحريات،  أن المتهم تعمد عدم إرسال بعض القضايا إلى مكتب الخبراء أو قسم التزييف، بهدف تعطيل سير العدالة وسقوط الاتهامات فى تلك القضايا بالتقادم، الأمر الذى ترتب عليه الإخلال الجسيم بالمنظومة القضائية، وتمت إحالة المتهم إلى المحامى العام.
>  


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365