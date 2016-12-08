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توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

 توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود البلاد غدا طقس صحو الى غائم جزئياَ احيانا مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب المناطق والرياح نشطة السرعة بوجه عام وتكون قوية  خاصة فوق البحر مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية.

حركة الرياح ..شمالية غربية / 20 -  40/35 كم/ساعة على اليابس بوجه عام، وتكون 40 - 65/50 كم/ساعة فوق البحر.

البحر .. مضطرب- شديد الاضطراب وارتفاع الموج 3 - 4 /5 أقدام قرب الساحل و 9 - 11/ 13 أقدام في العمق.

                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    26      19              85       30 .
> دبي                        26      19              85       35 .
> الشارقة                   27      18              80       30.
> عجمان                    26      19              85       35.
> أم القيوين                27       18             85        30 .
> رأس الخيمة             28       17             80        30 .
> الفجيرة                   33       23             60       25.
> العين                     27       17              90       35 .
> ليوا                       26      17               80       25 .
> الرويس                  25      17               80       25 .
> السلع                    25       18               85       30.
> دلما                      25      21               85       45 .
> طنب الصغرى          26      22               85       40 .
> طنب الكبرى            26     22               85       40 .
> أبوموسى               26      22               80       35.

 

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