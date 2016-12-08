السجن المشدد لثلاثة أشخاص قتلوا مواطنا عاكس ابنتهم بالجيزة

كتب سليم على

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة حداد وشقيقه وآخر بالسجن المشدد، ١٥ عاما للأول، و٥ سنوات للثانى، والمشدد ١٠ سنوات للثالث، لاتهامهم بقتل مواطن قام بمعاكسة ابنة المتهم الأول.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الشافى السيد عثمان، وعضوية المستشارين محمد رشدى أبو النجا ومحمد ثروت عبد الخالق.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين ياسر سيد عبد الحميد زهران ،٣٩ عاما، حداد مسلح، وشقيقه زهران ٣٦ عاما، مراقب صحى، ومصطفى رمضان أحمد طايع وشهرته مصطفى الغشيم، ٣٦ عاما، عامل، بقتل مصطفى محمد عبدالوهاب الشيمى، عمدا، بأن اطلق الأول صوبه عيارا ناريا أودى بحياته، كما شرعوا فى قتل قريبه محمود عبدالسلام الشيمى، بقيام المتهم الثالث بإطلاق عيارا ناريا قاصدا قتله.

وأضافت تحريات المباحث، أن الخلاف بين المتهم الأول والمجنى عليه بسبب قيامه بمعاكسة ابنته، فغلى الدم فى عروقه وقرر الانتقام منه.

وقال مقدم شرطة عثام نبيل رجب عثمان، رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، بأن تحرياته السرية كشفت وجود خلاف بين محمود عبدالسلام الشيمى والمتهمين حضروا على أثره المتهمون بأسلحتهم النارية وأطلقوها تجاهه وذويه، فأصابته وقتلت قريبه.