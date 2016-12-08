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بالصور.. حملة تموينية تضبط مصنع "رنجة" غير مرخص يستخدم أسماكا فاسدة بطنطا

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بالصور.. حملة تموينية تضبط مصنع "رنجة" غير مرخص يستخدم أسماكا فاسدة بطنطا بالصور.. حملة تموينية تضبط مصنع "رنجة" غير مرخص يستخدم أسماكا فاسدة بطنطا

>الغربية اسلام الخياط

قام اللواء محمد الديب مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا واللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية اليوم الخميس بالاشراف علي حمله تموينيه مع ضباط مباحث حيث توافرت معلومات عن قيام المدعو  "م.ع " 37 عاما  مقيم مركز كفر الزيات بانشاء مصنع بدون ترخيص بمركز طنطا  جهزه بالأدوات اللازمه لتصنيع الاسماك المدخنه ( الرنجه ) وانه يقوم بجلب كميات كبيرة من أسماك التى يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى بقصد إعاده تصنيعها رنجه ووضع بيانات وعلامات تجارية وهمية عليها تفيد أنها من إنتاج احد المصانع الشهيره  بكفرالزيات وكذا أرقام وهميه لسجل تجارى ورخصة تشغيل غير مطابقة للحقيقه وقيامه باستخدام ملح غير صالح للاستهلاك الآدمى فى تصنيع منتجاته. 

 

حيث تبين أن المصنع لايتوافر فيه الحد الأدنى للاشتراطات الصحيه المطلوبه للتشغيل وأن كافه مراحل التصنيع تعرض الأسماك للتلوث وأن المصنع مليئ بالذباب والحشرات وفتحات التهويه غير مغطاه بشبكه سلك  وبالتفتيش تم ضبط الاتى 350 كيلو جرام اسماك مملحه غير صالحه للاستهلاك ، و(6) جوال ملح زنه الجوال 50 كيلو جرام غير صالحه للاستهلاك.

 

وبسؤال المتهم اقر بملكيته للمضبوطات  وانه يزاول النشاط بدون ترخيص، وتم التحفظ علي المضبوطات واخطرت النيابه العامه للتحقيق

 

 


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مصر 365

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