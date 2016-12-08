سقوط "قدارة" زعيمة شبكة دعارة المريوطية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث مكافحة جرائم الآداب بالجيزة القبض على ربة منزل تتزعم شبكة للدعارة بالهرم وضبط بصحبتها 3 فتيات إحداهن تحمل الجنسية المغربية، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسهن 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكانت معلومات قد وردت للعميد محمود هويدى مدير إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة تفيد تكوين ربة منزل تدعى " قدارة" سبق اتهامها فى 8 قضايا ومطلوب ضبطها فى قضيتين تسهيل دعارة لشبكة دعارة واستقطابها الساقطات وراغبى ممارسة الأعمال المنافية للآداب لتسهيل الرذيلة مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وبتكثيف التحريات ومراقبة المتهمة تمكن الرائدان أحمد لاشين وأحمد أبو السعود ضابطى مكافحة جرائم الآداب من القبض على المتهمة بكافيه شهير بمنطقة المريوطية وبصحبتها 3 فتيات إحداهن تحمل الجنسية المغربية وبحوزتهن 8 هواتف محمولة مبالغ مالية أثناء تسهيلها ممارستهن الرذيلة، واعترفت المتهمة بتكوينها شبكة لممارسة الرذيلة وتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل الحصول على مبلغ مالى، حيث تحصل على نسبة من المبلغ الذى تحصل عليه الساقطة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث، وأمرت النيابة بحبسهن 4 أيام على ذمة التحقيق.