الاتحاد السكندرى يتعادل مع إنبى 0/0

كتب عمرو جاب الله

تعادل الاتحاد السكندرى بقيادة مختار مختار مع إنبى، سلبياً بدون أهداف، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الخميس، فى افتتاح الجولة الرابعة عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

أهدر محمد عادل لاعب الاتحاد السكندرى، ركلة جزاء لصالح فريقه فى الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، وذلك بعد تسديده الكرة أعلى مرمى على لطفى حارس إنبى.

فى الشوط الثانى، تبادل الفريقان الهجمات على أمل اقتناص النقاط الثلاثة وأجرى الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى ونظيره فى إنبى عدة تغييرات على أمل تسجيل هدف الفوز، حيث دفع مختار مختار المدير الفنى لزعيم الثغر بكل من حسين خالد وحازم إمام على حساب محمد سالم وأحمد الألفى.

كما دفع طارق العشرى المدير الفنى لإنبى خلال إدارته للمباراة من المدرجات بعبد الله جمعة ومحمد الشامى بدلاً من أحمد صبحى ومحمود قاعود إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل.

بهذه النتيجة، رفع الاتحاد السكندرى رصيده إلى 19 نقطة فى المركز الثامن كما ارتفع رصيد إنبى إلى 13 نقطة وظل فى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة.