الأهلى يطالب الجبلاية بتحديد ملعب مباراة المصرى

كتب رمضان حسن

طلب النادي الأهلي مُبكّرا من مسئولى اتحاد الكرة تحديد ملعب مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها يوم 18 ديسمبر الجاري في الجولة الـ16 لبطولة الدوري الممتاز.

وقال اللواء شيرين شمس المدير التنفيذى للأهلى، إن ناديه لم يتلق حتى الآن أية مكاتبات رسمية أو اتصالات هاتفية من اتحاد الكرة تفيد بإقامة اللقاء على ملعب برج العرب، ولهذا تمت اتصالات هاتفية مع الجبلاية لمعرفة الملعب الذى سيستضيف هذه المواجهة.

وكان مصدر باتحاد الكرة قد صرّح بأن ملعب برج العرب بالإسكندرية سيستضيف المباراة بشكل نهائي لكن النادي الاحمر لم يتلق حتى الان أي مخاطبات تفيد بذلك.

ويلعب الأهلي مساء اليوم مع سموحة ثم يلتقي انبي يوم الاثنين المقبل على أن يحل ضيفا أمام المصري يوم 18 ديسمبر.