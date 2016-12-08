بعد 30 دقيقة .. التعادل السلبى مستمر بين الزمالك وأسوان

كتب أحمد توفيق

لا يزال التعادل السلبى يسيطر على نتيجة مباراة الزمالك وأسوان المقامة حاليًا باستاد أسوان ضمن الأسبوع الـ 14 لمسابقة الدورى الممتاز بعد مرور 30 دقيقة من اللقاء.

بدأ الزمالك بتشكيل مكون من: أحمد الشناوى فى حراسة المرمى، وحسنى فتحى ومحمود حمدى وعلى جبر ومحمد ناصف فى الدفاع، وطارق حامد ومحمود دونجا فى وسط الملعب، وأحمد رفعت وشيكابالا وأيمن حفنى وباسم مرسى فى الهجوم.

بينما بدأ أسوان بتشكيل مكون من: رضا السيد فى حراسة المرمى، وأحمد شديد ومعاذ الحناوى ومحمد جبر والسيد الشبراوى ومحمد فوزى و محمد محسن و علاء البدرى وجيرون ويا وإسلام الفار ومحمد خليفة.

بدأت المباراة بضغط هجومى من لاعبى الزمالك فى محاولة لفك شفرات دفاع أسوان مبكراً، حيث اعتمد أصحاب الأرض على التأمين الدفاعى وغلق المساحات.

فى الدقيقة 7 يمرر شيكابالا كرة عرضية من ركلة ركنية يحولها على جبر برأسه تجاه المرمى لكنها تصطدم بالعارضة.

فى الدقيقة 12 يقود شيكابالا هجمة خطيرة للزمالك من الجبهة اليمنى وتصل الكرة فى النهاية لحسنى فتحى الذى فشل فى تمرير عرضية داخل منطقة جزاء أسوان لتنتهى خطورة الهجمة.

ويعتمد لاعبو الزمالك على الأطراف لاختراق دفاعات أسوان بإرسال العرضيات عن طريق الثنائى محمد ناصف وحسنى فتحى ومحاولة استغلال إجادة باسم مرسى لضربات الرأس لكن العرضيات لم تأتى بثمارها حتى الدقيقة 20.

وتغيب الخطورة تمامًا عن مرمى الفريقين لفشل لاعبى الزمالك فى اختراق دفاع أسوان، واعتماد أصحاب الأرض على مهارات إسلام الفار الفردية والتى انتهت عند أقدام مدافعى الأبيض دون خطورة.