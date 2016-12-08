بيطرى دمياط ينظم حملات لعلاج المواشى والطيور المنزلية بالمجان

دمياط - عبده عبد البارى

نظمت مديرية الطب البيطرى بمحافظة دمياط، قوافل بيطرية علاجية بالمجان بقرية كفر سعد البلد، التابعة لمركز كفر سعد بمشاركة كل التخصصات من الأطباء البيطريين.

وصرح إيهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى بدمياط، لـ"ليوم السابع"، أن الحملة أسفرت عن الكشف الطبى البيطرى عن 228 بقرة، و115 جاموسة، وتم علاج 19 بقرة، 2 جاموسة و10 خيول، كما تمكنت الحملة من علاج 572 من الدواجن، و40 بطة و15 ديك رومى.

وأكد شكرى أن الحملة مستمرة فى كل أنحاء المحافظة، تحت إشرف الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط.