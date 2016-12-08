أخبار عاجلة

الشيخ رمضان عبد المعز: المصريين لا تهزمهم المحن والمصائب -
التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع -
«أنجب من آمال ماهر وأنكرت جنات زواجها منه».. نساء في حياة «شهريار الفنانات» -
الشيخ خالد الجندي: المتطاولين على شيخ الأزهر عندهم سوء أدب -
الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم -
صلاح عيسى: الهيئات الإعلامية بلا قيمة إذا لم يتم إقرار قانون التنظيم المؤسسي -
رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب -
الداخلية تشكل غرفة عمليات لتحليل "تكتيك" العمليات الإرهابية -
الأمن يداهم 150 مزرعة بالدلتا ويقبض على 6 إرهابيين تدربوا في سيناء -
حكايات الوجع يرويها مصابو وأهالي شهداء المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بيطرى دمياط ينظم حملات لعلاج المواشى والطيور المنزلية بالمجان

Google+ Print
بيطرى دمياط ينظم حملات لعلاج المواشى والطيور المنزلية بالمجان بيطرى دمياط ينظم حملات لعلاج المواشى والطيور المنزلية بالمجان

>دمياط - عبده عبد البارى

نظمت مديرية الطب البيطرى بمحافظة دمياط، قوافل بيطرية علاجية بالمجان بقرية كفر سعد البلد، التابعة لمركز كفر سعد بمشاركة كل التخصصات من الأطباء البيطريين.

 

 

وصرح إيهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى بدمياط، لـ"ليوم السابع"، أن الحملة أسفرت عن الكشف الطبى البيطرى عن 228 بقرة، و115 جاموسة، وتم علاج 19 بقرة، 2 جاموسة و10 خيول، كما تمكنت الحملة من علاج 572 من الدواجن، و40 بطة و15 ديك رومى.

 

 

وأكد شكرى أن الحملة مستمرة فى كل أنحاء المحافظة، تحت إشرف الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365