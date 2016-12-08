أخبار عاجلة

الشيخ رمضان عبد المعز: المصريين لا تهزمهم المحن والمصائب -
التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع -
«أنجب من آمال ماهر وأنكرت جنات زواجها منه».. نساء في حياة «شهريار الفنانات» -
الشيخ خالد الجندي: المتطاولين على شيخ الأزهر عندهم سوء أدب -
الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم -
صلاح عيسى: الهيئات الإعلامية بلا قيمة إذا لم يتم إقرار قانون التنظيم المؤسسي -
رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب -
الداخلية تشكل غرفة عمليات لتحليل "تكتيك" العمليات الإرهابية -
الأمن يداهم 150 مزرعة بالدلتا ويقبض على 6 إرهابيين تدربوا في سيناء -
حكايات الوجع يرويها مصابو وأهالي شهداء المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. وكيل تعليم الغربية يعرض على الوزير خطته بشان غياب طلاب الثانوية

Google+ Print
بالصور.. وكيل تعليم الغربية يعرض على الوزير خطته بشان غياب طلاب الثانوية بالصور.. وكيل تعليم الغربية يعرض على الوزير خطته بشان غياب طلاب الثانوية

>الغربية - مصطفى عادل

عقد الدكتور الهلالى الشربيني وزير التربية والتعليم اليوم الخميس اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع وكلاء الوزارة على مستوى الجمهورية  بحضور الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، ومحمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي ووكلاء المديريات، ومديري العموم للمديريات والإدارات التعليمية والإحصاء  لمناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل المديريات بشأن تفعيل القرارات الوزارية الخاصة بغياب طلاب الصف الثالث الثانوي 

وخلال اللقاء، عرض الشناوي عايد  وكيل الوزارة بمحافظة الغربية خطة المديرية لتفعيل قرار الوزير وسبل تنفيذها فى الفترة القادمة 

 

 

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365