بالصور.. وكيل تعليم الغربية يعرض على الوزير خطته بشان غياب طلاب الثانوية

الغربية - مصطفى عادل

عقد الدكتور الهلالى الشربيني وزير التربية والتعليم اليوم الخميس اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع وكلاء الوزارة على مستوى الجمهورية بحضور الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، ومحمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي ووكلاء المديريات، ومديري العموم للمديريات والإدارات التعليمية والإحصاء لمناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل المديريات بشأن تفعيل القرارات الوزارية الخاصة بغياب طلاب الصف الثالث الثانوي

وخلال اللقاء، عرض الشناوي عايد وكيل الوزارة بمحافظة الغربية خطة المديرية لتفعيل قرار الوزير وسبل تنفيذها فى الفترة القادمة