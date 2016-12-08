"تعليم" الوادى الجديد: إنشاء 11 مدرسة ضمن موازنة العام الجديد

الوادى الجديد _ ماهر أبو نور

قال ميسرة حريف مدير إدارة التخطيط بمديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد فى تصريح صحفى إنه تم اعتماد خطة لإنشاء 11 مدرسة جديدة ضمن خطة 2017 / 2018 ، مؤكدا على أن عملية إنشاء تلك المدارس سيتم تمويلها من صندوق دعم المشروعات التعليمية بجميع مراكز المحافظة الخمسة مؤكدا ان الخطة تشمل إنشاء مدرسة إعدادية بقرية الشركة بالخارجة بإجمالي 6 فصول ومدرسة ثانوية بقرية المنيرة .

وأضاف حريف أنه سيتم إنشاء مدرسة تجريبية للغات بأرض الرومي بمدينة الخارجة ومدرسة ثانوية بقرية الهنداو بالداخلة ومدرسة إعدادية بقرية القطارة بإجمالي 6 فصول ومدرسة ثانوية بقرية القلمون بالداخلة وملحق إضافي بإجمالي 5 فصول بمدرسة قسطل والعويني بمركز بلاط مؤكدا على أنه سيتم إنشاء مدرسة عائشة عبد الرحمن الإعدادية بالفرافرة بأجمالي 9 فصول ومدرسة عبد المجيد الجغيل بالفرافرة بإجمالي 14 فصلا وكذلك موط للتعليم الأساسي بإجمالي 19 فصلا.