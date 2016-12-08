مدير أمن القليوبية يقرر نقل 50 سجينًا من حجز قسم ثانى شبرا الخيمة لأماكن أخرى

قرر مدير أمن القليوبية اللواء مجدي عبد العال، اليوم الخميس، نقل 50 مسجونًا من المحبوسين في غرفتي حجز قسم ثاني شبرا الخيمة من المتضررين جراء أحداث الشغب التي شهدتها القسم، إلى أماكن أخرى لحين بدء عمليات الدهانات والصيانة للتلفيات الناتجة عن محاولة الهرب .

من ناحية أخري، استمعت النيابة بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات جنوب بنها لأقوال شهود العيان من المساجين والقوة الموجودة في القسم وقت الواقعة، حيث أكدوا أن بعض المساجين أثاروا الشغب وحرضوا باقي زملائهم على حرق الحجز للهروب من داخله.

فيما كشفت التحقيقات ومعاينة النيابة للحجز عن أن عددا من المساجين أشعلوا النيران في “بطانيتين وكوفيرته” وبعض مستلزمات الأكل الخاصة بهم في غرفتي الحجز ووضعوا عليها أكياس بلاستيكية مما ساعد في كثافة النيران والأدخنة كما تبين وجود كسر في باب الحجز وآثار حروق على الجدران.

يذكر أن، أجهزة الأمن بالقليوبية كانت قد تمكنت أمس من إحباط محاولة هروب جماعي من حجز قسم ثان شبرا الخيمة أشعل سجناء النيران في الأغطية داخل الحجز اعتراضا على إجراءات التفتيش التي قام بها ضباط السجن وتمكنوا من ضبط ممنوعات وأقراص مخدرة في الحجز ونجحت القوات في السيطرة على النيران ولم تقع أي إصابات أو خسائر.