الجيش الوطني الليبي يشن غارات على قاعدة الجفر

أفادت مصادر ليبية، اليوم الخميس، بأن طائرات الجيش الوطني الليبي، شنت غارات مكثفة على قاعدة الجفرة العسكرية جنوبي البلاد، التي يسيطر عليها مسلحو تنظيم القاعدة.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية عن المصادر قولها : إن هذه الغارات تأتي بعد يوم من قصف الجيش الوطني الليبي أرتالا عسكرية للميليشيات تقدمت انطلاقا من قاعدة الجفرة نحو الهلال النفطي، عبر الطريق الرئيسي من جهة سرت، وأيضا عبر عقل مبروك.

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني العميد أحمد المسماري عرض أمس الأربعاء، صورًا تظهر بعض حطام مركبات الميليشيات التي تم تدميرها، في عملية عسكرية لصد تقدمها باتجاه الهلال النفطي.

وأشار إلى أن مجموعة أخرى من المهاجمين حاولت الوصول إلى الهلال النفطي، إلا أن القوات البرية اشتبكت معها وصدت الهجوم، موضحًا أن الجيش الليبي إعتقل عددًا من المهاجمين.