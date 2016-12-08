مدحت بركات يغادر نيابة أكتوبر عقب قرار حبسه متسترا بملابسه من "الكاميرات"

كتب أحمد الجعفرى

غادر، منذ قليل، مقر نيابة أول أكتوبر رجل الأعمال مدحت بركات رئيس مجلس إدارة شركة "بورساليتو" للتنمية السياحية وسط حراسة أمنية مشددة بعد انتهاء التحقيقات معه فى اتهامه بمنع أعضاء لجنة استرداد أراضى الدولة وفرض البلطجة والسب والشتم والتهديد بالإيذاء، وصدور قرار النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وحرص رجل الأعمال فور خروجه من سرايا النيابة على إخفاء وجهه بملابسه متسترًا من المصوريين الصحفيين، الذين حرصوا على تغطية وقائع جلسة التحقيق معه، ومن ثم استقل سيارة التحريات لنقله لقسم شرطة أول أكتوبر لقضاء فترة الحبس الاحتياطى التى أمرت بها النيابة على ذمة التحقيقات معه بتهمة النصب والبلطجة.

وكان رجال المباحث بإشراف اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة قد تمكنوا من ضبط المتهم فى كمين تم إعداده له بعد هروبه من المكان الذى شهد الواقعة عقب علمه بإبلاغ اللجنة مديرية أمن الجيزة، وبالكشف الجنائى عليه، تبين أنه سابق اتهامه فى 26 قضية منها ضرب ونصب ومشاجرة وقتل وشيك ومطلوب ضبطه فى 3 قضايا نصب وشيك واتلاف، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.