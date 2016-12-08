تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع حلوى المولد بالدقهلية

وجه حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، بتكثيف وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ تداول وبيع الأغذية بجميع المراكز والمدن للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة .

كما وجه بتكثيف حملات المرور والمتابعة على مصانع حلوى المولد ومنافذ عرضها والشوادر والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتغليظ المخالفات تجاه المخالفين حرصا على سلامة المواطنين.

وشدد “المحافظ” على التأكد من استيفاء جميع منافذ بيع الحلوى للاشتراطات الصحية وأن جميع العاملين بها يحملون الشهادات الصحية والتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية، كما شدد على ضرورة سحب عينات من المواد المصنعة للحلوى والمنتج النهائي وارسالها للمعامل لفحصها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك.

وتقوم الإدارات الصحية بالمحافظة بوضع خطة شاملة لمراقبة الأسواق مع رفع درجة الاستعداد بإدارة مراقبة الأغذية بالمديرية ومكاتب الأغذية بنطاق المحافظة قبل وأثناء وبعد المواسم والأعياد.