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وزيرة الدفاع الألمانية تزور الرياض للإتفاق على تدريب الجيش السعودي

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وزيرة الدفاع الألمانية تزور الرياض للإتفاق على تدريب الجيش السعودي وزيرة الدفاع الألمانية تزور الرياض للإتفاق على تدريب الجيش السعودي

وزيرة  الدفاع الالمانية

 

تزور وزيرة الدفاع الألمانية اورسولا فون دير ليين ، اليوم الخميس، بهدف التوصل الى إتفاق لتدريب ضباط الجيش السعودي، بحسب ما ذكرت السفارة الالمانية في الرياض.
> وستجري الوزيرة محادثات مع نظيرها ولي ولي العهد محمد بن سلمان، حول تعزيز “العلاقات الثنائية الممتازة” بين البلدين، بحسب البيان.
> وأكدت السفارة الى أن الزيارة تهدف الى استكمال المحادثات حول تعزيز التعاون في مجال التدريب، وابتداءً من العام المقبل ستستقبل كلية الدفاع الألمانية العديد من الضباط الشباب من الجيش السعودي.

وسبقت زيارة فون دير ليين سلسلة زيارات للسعودية، قام بها مسؤولون ألمان هذا العام ما يعكس “فترة من التبادلات المكثفة” بين الدولتين، بحسب ما قال السفير ديتر هالر في بيان.
> أ ف ب

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