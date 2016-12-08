ميناء دمياط يستقبل 5 سفن للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5 سفن منها سفينتا حاويات و3 سفن بضائع عامة، بينما غادر الميناء أربع سفن منها سفينتا حاويات وسفينتا بضائع عامة.

وجاء في بيان صادر عن هيئة الميناء، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل 21 سفينة بالإضافة إلى 25 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وفي نفس السياق غادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة 2434 طن قمح، وعدد 64 سيارة بحمولة 3024 طن قمح, كما وصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 91231 طناً بينما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال بالميناء 89064 طن قمح.

وشملت حركة الصادر من الميناء 2500 طن يوريا و7800 طن فوسفات, و3766 طن ملح.