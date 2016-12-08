صرف 80% من سلع فارق نقاط الخبز خلال أسبوع وإنتظام عمليات الصرف

زادت معدلات صرف سلع مقابل فارق نقاط الخبز خلال اليومين الماضيين ليصل اجمالي ما تم صرفه خلال الاسبوع الاول من شهر ديسمبر الي 400 مليون جنيه تعادل 80 % من قيمة سلع فارق نقاط الخبز التي يتم صرفها شهريا والتي تصل قيمتها الي حوالي 500 مليون جنيه.

وأكدت تقارير المتابعة لأجهزة الرقابة ومديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات، إلتزام البقالين التمونيين وجمعيتي و منافذ البيع بالمحافظات بتوفير السلع للمواطنين مقابل فارق نقاط الخبز بعد السماح للبقالين والمنافذ بتوفير السلع من القطاع الخاص و الموردين وأن نسبة كبيرة من السلع التي زاد الاقبال عليها كانت من السلع الغذائية وخاصة السكر والزيوت والارز والمسلي والمكرونة وان المنافسة بين البقالين وبعضهم لجذب اكبر عدد من المواطنين للصرف انعكست علي خفض اسعار السلع و بيع سلع بجودة و مواصفات جيدة.

وقال اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا نية لإلغاء سلع فارق نقاط الخبز حاليًا وان العمل مستمر بنفس المنظومة سواء بالنسبة للخبز او السلع التموينية وانه صدرت تعليمات الي الاجهزة الرقابية بالمحافظات بتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز واتخاذ الاجرءات اللازمة ضد المخالفين فورًا لضمان حصول المواطنين علي مستحقاتهم من السلع التموينية ورصد معدلات الصرف وتوفير السلع للمواطنين يوميا وأنه تم الإتفاق مع وزارة الانتاج الخربي لسرعة حل مشكلة البطاقات الورقية وسرعة التنسيق مع شركات البطاقات الذكية للاسراع بتحويل البطاقات الورقية والتي تم استخراجها خلال الاشهر الماضية الي بطاقات ذكية للتيسير علي المواطنين بالحصول علي الخبز و فارق نقاط الخبز و السلع التموينية من أي بقال.

وأكدت النقابة العامة لبدالي التموين، أنها تفاوضت مع كبري الشركات العالمية العاملة فى السوق المحلي للحصول على السلع التي يتم توزيعها مقابل فارق نقاط الخبز مما ساعد علي تقديم تخفيضات تتراوح بين 10 إلي 15% لتقديمها لحاملي بطاقات التموين ضمن سلع فارق نقاط الخبز وأضاف أن التفاوض الجماعي مع الموردين في السوق المحلي يساعد علي خفض الأسعار خاصة أن عدد البقالين يتجاوز الـ 26 ألف بقال تمويني.