مركز أورام الفيوم يزور مستشفى “بهية” لبحث التعاون المشترك



> حرص الدكتور صلاح أبو طالب رئيس مجلس إدارة مركز اورام الفيوم والدكتورة دينا الحادقة المدير التنفيذي وايمن مصطفى المستشار الإعلامي على زيارة مستشفى بهية لمرضى سرطان الثدي بالهرم، لبحث سبل التعاون مع مجلس إدارة مستشفى بهية، قبل الافتتاح الرسمي لأورام الفيوم في يناير المقبل.

وكان في استقبال وفد أورام الفيوم، اللواء دكتور عمرو أبو ثريا مدير عام “بهية”، والدكتور أحمد حسن رئيس قسم الأورام، العلاقات العامة والاعلام والفريق الطبي في “بهية”، ورحبوا بالتعاون مع أورام الفيوم، وحرصوا على تقديم كافة المساعدات اللازمة لاستكمال أورام الفيوم، أبرزها تدريب فريق عمل أورام الفيوم داخل مستشفى بهية، وتوقيع بروتوكول تعاون، لعلاج مرضى أورام الثدي بمركز الفيوم، والتعاون بين العلاقات العامة والاعلام.

وخلال الزيارة قام الدكتور عمرو أبو ثريا والدكتور أحمد حسن بتقديم شرح وافي لوفد اورام الفيوم، بشأن نظام العمل داخل مستشفيات الأورام، والتي تبدأ من استقبال المريض، مروراً بفتح الملف الطبي الخاص به، وكيفية التعامل معه، واجراء جراحة الأورام إذا تطلب، لحين انتهاء فترة علاجه.