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التحقيق مع فريق برنامج “البداية” بالقناة الثانية بسبب خطأ خبر وفاة كريمة مختار

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التحقيق مع فريق برنامج “البداية” بالقناة الثانية بسبب خطأ خبر وفاة كريمة مختار التحقيق مع فريق برنامج “البداية” بالقناة الثانية بسبب خطأ خبر وفاة كريمة مختار

كتبت- إ نجي لطفي

أكدت مصادر لONA، على إحالة مجدي لاشين رئيس التلفزيون المصري، فريق عمل برنامج” البداية” على القناة الثانية على شاشة التلفزيون المصري، بسبب إذاعة خبر خاطئ ، صباح اليوم ، عن وفاة الفنانة كريمة مختار .

وفي سياق متصل، أعلن الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي، عبر صفحته على موقع التواصل، أن مجدي لاشين رئيس التلفزيون أبلغ معتز الدمرداش بأنه أحال الجميع للتحقيق بسبب إذاعة الخبر الخاطئ السابق الإشارة إليه .

ووصف عبد الراضي على صفحته ما فعله التلفزيون المصري جريمة في حق الفنانة القديرة كريمة مختار، ويفتقد الدقة والمهنية والمتابعة والجمهور والمشاهدة .

يذكر أن التلفزيون المصري قد اذاع صباح اليوم خبر وفاة الفنانة القديرة كريمة مختار ..ووضع لها صورة كبيرة وهي تحيي الجمهور في مهرجان للسينما ..وكتب أهل ماسبيرو :” وداعا كريمة مختار”

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