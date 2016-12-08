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«دوري النجوم» يعيد إيهاب طلعت لقناة الحياة

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«دوري النجوم» يعيد إيهاب طلعت لقناة الحياة «دوري النجوم» يعيد إيهاب طلعت لقناة الحياة

إيهاب-طلعت

كتبت – إنجي لطفي

أكدت مصادر مطلعة لوكالةONA، أنه في إطار خريطتها البرامجية الجديدة، تستعد قناة الحياة لإنتاج برنامج ” دوري النجوم” وهوأول برنامج مشترك مع وكالة “شيري ميديا” للإعلان لمالكها إيهاب طلعت.

برنامج” دوري النجوم” بعد برنامج ترفيهي خفيف يعتمد في فكرته على استضافة نجم رياضي ونجم فني؛ أي أن البرنامج لايوجد مقدمين ثابتين، إنما كل حلقة لنجم رياضي وفنان مختلف.

من المقرر عرض البرنامج على شاشة الحياة خلال شهر يناير في إطار الخريطة البرامجية الجديدة.

ويذكر أن إيهاب طلعت قد أعلن خلال الفترة الماضية عن تأسيس وكالة إعلانية جديدة بعنوان “شيري ميديا”.

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