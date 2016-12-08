صيادو كفر الشيخ يصلون القاهرة بعد حل أزمتهم مع الكفيل

كتب – محمد عبيد

استقبل مطار القاهرة الدولي 32 صياداً مصرياً بعد انتهاء مشكلتهم مع كفيلهم السعودي بمدينه الجبيل شرق المملكة العربية السعودية ، وذلك بعد جهود بذلتها السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة علي مدار أسابيع ، ظلت خلالها علي تواصل تام مع الصيادين ومع الكفيل .

صرحت مصادر امنية بالمطار ان الصيادين وصلوا علي الطائرة السعودية القادمة من مطار الدمام ، وقام فريق من الجوازات والمباحث بتولي انهاء اجراءات وصولهم وفحصهم .

وقالت الوزيرة نبيلة مكرم فى بيان لها ان نجاح جهود حل الازمة ، جاء نتيجة تعاون من قبل السلطات السعودية خاصة الامير سعود بن نايف امير المنطقة الشرقية ، والسفير احمد بن عبد العزيز القطان سفير السعودية لدي القاهرة .