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صيادو كفر الشيخ يصلون القاهرة بعد حل أزمتهم مع الكفيل

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صيادو كفر الشيخ يصلون القاهرة بعد حل أزمتهم مع الكفيل صيادو كفر الشيخ يصلون القاهرة بعد حل أزمتهم مع الكفيل

كتب – محمد عبيد

استقبل مطار القاهرة الدولي 32 صياداً مصرياً بعد انتهاء مشكلتهم مع كفيلهم السعودي بمدينه الجبيل شرق المملكة العربية ، وذلك بعد جهود بذلتها السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة علي مدار أسابيع ، ظلت خلالها علي تواصل تام مع الصيادين ومع الكفيل .

صرحت مصادر امنية بالمطار ان الصيادين وصلوا علي الطائرة السعودية القادمة من مطار الدمام ، وقام فريق من الجوازات والمباحث بتولي انهاء اجراءات وصولهم وفحصهم .

وقالت الوزيرة نبيلة مكرم فى بيان لها ان نجاح جهود حل الازمة ، جاء نتيجة تعاون من قبل السلطات السعودية خاصة الامير سعود بن نايف امير المنطقة الشرقية ، والسفير احمد بن عبد العزيز القطان سفير السعودية لدي القاهرة .

 

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