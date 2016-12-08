ميدو يطالب بأول غرفة فيديو لمساعدة الحكام بالعالم

نورهان فايد

طالب أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لنادي وادي دجلة استحداث نظام غرفة فيديو من أجل مساعدة الحكام في اتخاذ قرارتهم.

وأكد ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن ذلك سيكون لأول مرة في العالم وسيكون مساند الحكام بكل قوة.

حيث قال ميدو "لازم نكون اول دولة تنفذ وجود غرفة فيديو لمساعدة حكامنا في اتخاذ قراراتهم..لازم في أسرع وقت ممكن لحماية حكامنا!!"

واستكمل حديثه "غرفة مراقبة مركزية مليانه شاشات موجود بها رئيس لجنة الحكام مع كام خبير تحكيمي وعلي تواصل بالحكام خلال المباريات".

شبكةعيونالإخبارية

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