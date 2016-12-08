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ضبط 45 أمبول R H غير مصرح بتداوله داخل إحدى الصيدليات بالمنصورة

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ضبط 45 أمبول R H غير مصرح بتداوله داخل إحدى الصيدليات بالمنصورة ضبط 45 أمبول R H غير مصرح بتداوله داخل إحدى الصيدليات بالمنصورة

>الدقهلية شريف الديب - محمد حيزة

تمكن التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بالدقهلية، من ضبط 45 أمبول R H والخاص بأطفال بعد الولادة  تصنيع كوبا داخل إحدى الصيدليات بالمنصورة.

 

ترجع الواقعة إلى أنه أثناء مرور التفتيش الصيدلى، تبين أنه غير مسجل بوزارة الصحة ومهرب عن طريق ليبيا، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

فى سياق متصل، كلف المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة، بتكثيف حملات المرور والمتابعة على مصانع حلوى المولد، ومنافذ عرضها والشوادر والتأكد من صلاحيتها، للاستهلاك الآدمي وتغليظ المخالفات تجاه المخالفين، حرصا على سلامة المواطنين.

 

وشدد المحافظ على التأكد من استيفاء جميع منافذ بيع الحلوى، للاشتراطات الصحية، وأن جميع العاملين بها يحملون الشهادات الصحية، والتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية.

 

 

كما شدد على ضرورة سحب عينات من المواد المصنعة للحلوى، والمنتج النهائي وإرسالها للمعامل، لفحصها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك.

 

 

وكلف محافظ الدقهلية، وكيل وزارة الصحة بوضع "خطة عمل" تشمل سبل وأماكن عمل إدارة مراقبة الأغذية، بنطاق المحافظة على أن يتم تقسيمها إلى جداول زمنية ومناطق جغرافية، بحث تشمل كافة مراكز وقرى المحافظة.

 

 

وأكد المحافظ، حرصه الشديد على كل ما يمس صحة المواطنين، وأنه يبذل كل الجهود الممكنة لتقديم أفضل خدمة لهم، وتلبية كافة مطالبهم.

 

 


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