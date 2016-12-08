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المؤبد لربة منزل قتلت زوجها.. وحبس عشيقها سنة لمساعدتها على دفن الجثة

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المؤبد لربة منزل قتلت زوجها.. وحبس عشيقها سنة لمساعدتها على دفن الجثة المؤبد لربة منزل قتلت زوجها.. وحبس عشيقها سنة لمساعدتها على دفن الجثة

>كتب سليم على

عاقبت محكمة جنايات شمال الجيزة، ربة منزل بالسجن المؤبد لاتهامها بقتل زوجها وحبس عشيقها سنة مع الشغل لمساعدتها فى إخفاء الجثة. 

 

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الشافى السيد عثمان وعضوية المستشارين محمد رشدى أبو النجا ومحمد ثروت عبد الخالق وبسكرتارية عماد شرف وأشرف صلاح. 

 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم (3708) لسنة 2016 قيام رشا السيد عبد الوهاب 32 عامًا ربة منزل بقتل زوجها بمعاونة بيومى رفاعى بيومى عمدًا لاكتشاف الزوج ممارستها الفاحشة مع المتهم الثانى. 

 

وقال محمد حمدان الشاهد الأول صاحب محل بقالة إنه لاحظ اختفاء المجنى عليه عشيه مقتلة وقام بالاتصال بزوجته والتى أبلغته بأن زوجها خرج صباح اليوم ولم يعد، ثم عادت وهاتفته صباحا وأخبرته بأن زوجها قام بالاعتداء عليها فدفعته وسقط أرضا وفارق الحياة. 

 

كانت التحقيقات التى أجراها المقدم محمد طه الراسخ رئيس مباحث قسم إمبابة كشفت عن أن المتهمين ربطتهما علاقة زنا لمدة عام ساءت خلالها علاقة المجنى عليه بزوجته والتى هددت بقتل نفسها إذا حاول الاقتراب منها، وعندما حاول المجنى عليه إتيانها بالقوة دفعته أرضا وخنقته بيديها بقصد قتله حتى فارق الحياة واستعانت بالمتهم الثانى لمساعدتها فى إخفاء الجثة تحت أحد الأسرة وفروا هاربين . 

 


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