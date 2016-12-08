تحملي قلّة النوم بهذه الطرق

مولودك لا يميّز بين الليل والنهار، وبما إنك ترضعينه على مدار اليوم فهذا أيضاً لن يساعده على معرفة الفرق. لذا ستجدين نفسك مرهقة على مدار الساعة ما بين رضاعته ورعايته وحينما يغفو تهرعين للقيام بمسؤولياتك الأخرى في المنزل، كل هذا سيسبب لك الإرهاق وقلّة النوم. وإن كان من الصعب لديك أن تحصلي على القدر الكافي من ساعات النوم يومياً اليك بعض الطرق التي ستساعدك على تحمّل قلّة النوم:

- ضعي قنينة ماء قربك عند النوم وكلما استيقظت اشربي منها وخاصة في الصباح فهذا سينعشك.

- عند إعداد الطعام، قومي بطبخ كمية إضافية وضعيها بالمجمّدة كي تكون لك وجبة جاهزة في الأيام التي يغلبك فيها التعب ولا تقوين على دخول المطبخ.

- استخدمي عن الاستحمام غسول الجسم المنعش ذو الرائحة المنعشة كالليمون، خلاصة النعناع أو الكريب فروت ليمدك بالنشاط والحيوية.

- الاستماع على أغنياتك المفضلة يعدّل لك المزاج ويوازن هرموناتك. استمعي أو غنّي فطفلك كذلك سيستمتع بالإصغاء لصوتك حتى وان كنت لا تجيدين الغناء.

- تجنّبي المشروبات التي تحتوي على الكافيين فهي ستعرقل نومك.

- ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة وإن كانت بحركات بسيطة في المنزل سترفع من معدّل الطاقة لديك فلا تهمليها.

- السناك الصحي مهم جداً، فاحرصي على أن تتناولين خلال اليوم بعضا من الجوز، اللوز، الموز والتمر كي تتجنبي انخفاض معدل السكر فجأة في جسمك والذي يدفعك للإسراع بتناول سناك غير صحي مليء بالسكر المصنّع.

- أكثري من الضحك وعلى أبسط الأمور، فالضحك سيقوّي المناعة ويمدّك بالطاقة الإيجابية.

- لا تضغطي على نفسك وترهقي عقلك وبدنك بالمهام والمسؤوليات، بل قسّميها على مدار الأسبوع كي تتمكني من التوازن بين ما يحتاجه طفلك، المنزل وأنت.

- طلب المساعدة من المقربات منك كالصديقات أو القريبات لا يعني عدم كفاءتك وقدرتك على القيام بمسؤولياتك، لا تترددي بطلب المساعدة واسعدي بانك من المحظوظات اللواتي لديهن من يساعدهن.