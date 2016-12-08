مواليد شهر 11 ميلادي من برج العقرب

برج العقرب من الأبراج المائيَّة، فإن ولد كان مولودك ما بين 24 أكتوبر إلى 22 نوفمبر، فإنَّ مولود العقرب مختلف بعض الشيء عن نظرائه من مواليد الأبراج الأخرى، لاحتياجه إلى المعاملة الحسنة والحنان طوال الوقت؛ لأنَّه قد ينطوي على نفسه ويصبح خائفاً ومقهوراً.

وللتعرُّف أكثر عن صفات طفل برج العقرب التقت «سيدتي نت» بالخبير الفلكي، أيمن حربي، ليذكر لنا أهم هذه الصفات:



- يوجد تناقض في تصرفاته بين الهدوء والتوتر .

- يفكر ويتصرَّف في آنٍّ واحد، وحساس .

- مذبذب، متردد، يحب التملك، وغيور.

- مستقل له شخصيته، ولديه إرادة قويَّة تجعل كثيراً من أصدقائه يلجأون إليه ولن يتردد في مساعدتهم .

- متحفظ، هادئ، غامض، وعلى الرغم من ذلك إلا أنَّه أحياناً يتحول إلى إنسان كثير الكلام ويعبِّر عن عواطفه بمنتهى العلانيَّة من دون حذر.

- طفل العقرب مثال للحبِّ والحنان والعاطفة.

- يخفي مشاعره العنيفة بضحكة ونظرة بريئة وتصرفات رقيقة، فإنَّه يحب بقوة ويكره بقسوة، ويفرح ويحزن بشدَّة.



النقاط التي يجب الانتباه لها:

- يتمتع الأطفال العقرب بإرادة قويَّة واندفاع وطبع حاد. سوف تدفع رغبة طفلك في الشعور بالأمان إلى محاولة التحكم بنفسه وبالآخرين، فلا بد أن يتعلم الحد من ذلك.

- لديه القدرة على النظر بنظرات غيرة معبِّرة وتجعل الناس تحتار وتخاف غموضه، دربيه أن يعبِّر عمَّا بداخله بالقول.

- طفل رزين وهادئ حتى أكثر الناس قد يحسبه ساذجاً ومسالماً، لكن حذار فبداخله مخالف لذلك (ما بداخله غير شرير، لكن عنيف) .

- إذا بدأ بعمل يحبه لا يتركه حتى ينتهي منه، ومهما كان شاقاً يستمتع به، فعليك دائماً تحفيزه .

- إصراره الدائم على النجاح وكره الفشل، يجعله يكرر المحاولات حتى ينجح، شجعيه على ذلك .

- يحب يحيط نفسه بالرفاهيَّة، وهذا جميل، لكن بحدود.

- ذاكرته قويَّة، فاستغلي ذلك فإثراء مخيلته بالإكثار من القصص ذات الأهداف التربويَّة .

- طفل معطاء لا ينتظر المقابل، عوديه أن يعطي، ولكن بحساب.

- لا ينسى الحسنة ولا السيئة، وازرعي فيه صفة التسامح.

- مجامل، لطيف، مخلص لأصدقائه، ولا يمكن أن ينسى لمسة عطف أو حنان أو هديَّة يتلقاها، وبالمقابل لا يحب القسوة ويقابلها بعنف.

- يتألق في الأعمال التي تتطلب بحثاً وقراءة أو الأعمال، التي تستخدم الدقة اليدويَّة، ولديه قدرة على الابتكار، اشركيه في مسابقات تبرز مواهبه لتحفيزه.

- الإرادة والقوة والصفات الحميدة تتغلب على القليل الذي يعيبه، مثل الأنانيَّة وشدَّة الغيرة، عليك أن تعوديه على الاعتدال بكل شيء.

- ولا يقبل الطفل العقرب الإساءة مطلقاً ولا ينساها حتى أنَّه ينتظر ردها. لذا عليك تعليمه أنَّ الانتقام لا يُجدي، وحاولي أن تنزعي الحقد من قلبه.

- دعيه يمارس إحدى الرياضات لكي يكتسب الروح الرياضيَّة، ويتعلم احترام القوانين والتسامح وتقبّل الآخر.

- الرومانسيَّة أغلب صفة ظاهره عند طفل العقرب، فهو شغوف بالجنس الآخر على الرغم من صغر سنه، على سبيل المثال، تجده يتطلع إلى ابنة الجيران ويعجب بها وهو في سن صغيرة جداً، فلا تستطيع منعه من الوقوع في الحب، لذا عليك أن تتوخى الحذر وأن تراقبيه من بعيد حتى لا يجرح قلبه ويتأثر سلبياً.

- الأزرق بدرجاته: يساعده على الخيال الواسع، وحب المبادرة، والمثابرة والاجتهاد، الصبر والتحمل، والتفاني، والهدوء والسكينة والاسترخاء.

فمن الألوان التي يحبذ أن تكون في محيط طفل العقرب هي:

- الأزرق بنفسجي: العقلانيَّة، الأناقة، الاستقلاليَّة، الهدوء .

الأخضر الفاتح: يساعده على الاسترخاء والهدوء وراحة الأعصاب .

الأخضر: يزوده بالثقة بالنفس ويتميَّز بالهدوء وبأنَّه مضاد للتوتر .

فهذه الألوان تناسب شخصيَّة طفل العقرب، فيفضل الاكثار منها في ملابسه وغرفة نومه.

ينجح في مجال:

- العلوم.

- التعليم .

- العمل الذي يحتاج إلى تقصٍ وبحث مثل الصحافة، والمخابرات.