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دراسة: تحذيرات خطيرة لمرضى السرطان من الشيكولاتة

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دراسة: تحذيرات خطيرة لمرضى السرطان من الشيكولاتة دراسة: تحذيرات خطيرة لمرضى السرطان من الشيكولاتة

>كتب بيتر إبراهيم

دقت دراسة علمية حديثة ناقوس الخطر لمرضى السرطان، حيث حذرت من تناول الشيكولاتة والبسكويت والخبز لهؤلاء المرضى لأنها تجعل المرض أكثر فتكاً.

 

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح الباحثون أن هناك عنصرا أساسيا فى "زيت النخيل" الذى يوجد فى مئات من الأطعمة مثل الشيكولاتة يحفز بروتينا يسمى “CD36” فى البشر، والذى يلعب دوراً حيوياً فى انتشار الأورام فى كافة أنحاء الجسم.

 

ووجد الباحثون الأسبان الذين أشرفوا على الدراسة، البروتين “CD36” فى أغشية الخلايا السرطانية المأخوذة من المرضى الذين يعانون من الفم والجلد والمبيض والمثانة والرئة وسرطان الثدى المتقدمة.

 

واكتشف الباحثون خلال الدراسة التى أجريت على الفئران أن الغذائية يمكن أن تحفز البروتين “CD36”، مما يسمح للخلايا السرطانية أن تنتشر إلى جميع أنحاء الجسم، ومن المؤمل أن نتائج الدراسة "تغيير قواعد اللعبة" وتؤدى إلى اكتشاف علاجات جديدة لمنع السرطان من الوصول إلى الأجهزة الحيوية فى الجسم.

 

وأضاف كبير الباحثين البروفسور "سلفادور بينيتاه"، أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لكشف هذه العلاقة المثيرة بين الدهون المشبعة ونمو الخلايا السرطانية.


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مصر 365

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