بالصور.. ممثل الأمم المتحدة للسكان: الختان كارثة على المرأة وربطها بالدين تضليل

كتبت آلاء الفقى - تصوير عمرو مصطفى

قال الدكتور الكسندر بوديروزا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان إن ختان الإناث يمثل كارثة صحية جسدية ونفسية على المرأة، وأن ربطها بالدين تضليل، موضحا أن أزمة الختان تحتاج تدخل جهات دولية كثيرة جدا للتخلص من هذه المشكلة التى ليس لها أى أساس فى الدين؛ وتشكل خطرا كبيرا على المرأة والمجتمعات عموما.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى أقيم صباح اليوم، بالتعاون بين المركز الدولى الإسلامى للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر وصندوق الأمم المتحدة للسكان بعنوان "موقف الإسلام من العنف ضد المرأة".

وأضاف الكسندر بوديروزا أن هناك الكثير من البلدان التى تمارس العنف ضد المرأة وهذا يتخطى كل الحدود الإقليمية والاقتصادية والسياسية، موضحا أن ممارسة العنف ضد المرأة فى مصر تحت ستار الدين يجعل من الصعب الوصول للسلام؛ لأنها من أشكال العنف التى يتم ممارستها ضد المرأة والتى أعلم جيدا أن الدين يحرمها.