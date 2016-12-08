أخبار عاجلة

الشيخ رمضان عبد المعز: المصريين لا تهزمهم المحن والمصائب -
التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع -
«أنجب من آمال ماهر وأنكرت جنات زواجها منه».. نساء في حياة «شهريار الفنانات» -
الشيخ خالد الجندي: المتطاولين على شيخ الأزهر عندهم سوء أدب -
الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم -
صلاح عيسى: الهيئات الإعلامية بلا قيمة إذا لم يتم إقرار قانون التنظيم المؤسسي -
رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب -
الداخلية تشكل غرفة عمليات لتحليل "تكتيك" العمليات الإرهابية -
الأمن يداهم 150 مزرعة بالدلتا ويقبض على 6 إرهابيين تدربوا في سيناء -
حكايات الوجع يرويها مصابو وأهالي شهداء المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

بالصور.. ممثل الأمم المتحدة للسكان: الختان كارثة على المرأة وربطها بالدين تضليل

Google+ Print
بالصور.. ممثل الأمم المتحدة للسكان: الختان كارثة على المرأة وربطها بالدين تضليل بالصور.. ممثل الأمم المتحدة للسكان: الختان كارثة على المرأة وربطها بالدين تضليل

>كتبت آلاء الفقى - تصوير عمرو مصطفى

قال الدكتور الكسندر بوديروزا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان إن ختان الإناث يمثل كارثة صحية جسدية ونفسية على المرأة، وأن ربطها بالدين تضليل، موضحا أن أزمة الختان تحتاج تدخل جهات دولية كثيرة جدا للتخلص من هذه المشكلة التى ليس لها أى أساس فى الدين؛ وتشكل خطرا كبيرا على المرأة والمجتمعات عموما.

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى أقيم صباح اليوم، بالتعاون بين المركز الدولى الإسلامى للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر وصندوق الأمم المتحدة للسكان بعنوان "موقف الإسلام من العنف ضد المرأة".

 

وأضاف الكسندر بوديروزا أن هناك الكثير من البلدان التى تمارس العنف ضد المرأة وهذا يتخطى كل الحدود الإقليمية والاقتصادية والسياسية، موضحا أن ممارسة العنف ضد المرأة فى تحت ستار الدين يجعل من الصعب الوصول للسلام؛ لأنها من أشكال العنف التى يتم ممارستها ضد المرأة والتى أعلم جيدا أن الدين يحرمها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الشيخ رمضان عبد المعز: المصريين لا تهزمهم المحن والمصائب

الشيخ رمضان عبد المعز: المصريين لا تهزمهم المحن والمصائب

الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم

الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم

رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب

رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاتحاد لمباراة الأهلى

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاتحاد لمباراة الأهلى