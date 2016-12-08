وكيل الأزهر يؤكد اهتمام الدولة بالشباب وحمايته من الأفكار المتطرفة

أكد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، أن الدولة تولي إهتماما كبيرا بالشباب وتعمل على حمايته من الأفكار الخبيثة المتطرفة التي تحاول تدميره .

وقال “شومان”، إن الأزهر لديه رؤية مستقبلية كبيرة لتحصين الشباب وحمايته من فكر الجماعات الإرهابية المتطرفة ، حيث تم إنشاء مرصد الأزهر الذي يعمل بـ 9 لغات يرصد الشبهات التي تروج لها الجماعات لجذب وتضليل الشباب والرد عليهم باللغات التي تبث بها تلك الجماعات سمومها .

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الخميس ، بمنتدى الحوار المجتمعي بمحافظة الوادي الجديد ، وقال إن الأزهر يرسل قوافل دعوية بالتعاون مع وزارة الأوقاف التي تجوب المحافظات والمساجد لحماية الشباب ، مؤكدا أن قناة الأزهر سيكون لها دور كبير خلال الفترة المقبلة ، فى ظل أن كثير ممن يدعون المعرفة يظهرون في الفضائيات في محاولات للتشويش على أفكار الشباب .

وأضاف، أن الشباب اليوم يواجه أفكارًا خبيثة تحاول تدميره فكريا ومعنويا، ونحذر من خطورة وقوع الشباب في براثن تلك الأفكار وسط الاهتمام بتوجيه فكر الشباب خلال المرحلة المقبلة التي تحتاج فيها مصر إليهم وإلى طاقتهم الإيجابية في البناء والتنمية والزود عنها في مواجهة أي محاولة للنيل منها.

وقام شومان برفقة اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد بافتتاح معهد التعمير الأزهري الجديد بتكلفة إجمالية 2.5 مليون جنيه ، ووعد بإنشاء معاهد أزهرية جديدة والتوسع في مرحلة رياض الأطفال خلال الفترة المقبلة ، بالإضافة إلى دراسة إنشاء كلية خاصة للدراسات الإسلامية ، وتكثيف القوافل الطبية والإهتمام بأصحاب الحالات الخاصة من خلال الإعانات الشهرية التي يقدمها الأزهر الشريف .

كما وعد شومان بتنفيذ بيت العائلة بالوادي الجديد في ظل أنه تجربة فريدة ساهمت في حل كثير من القضايا المجتمعية وساهمت فى تجديد الخطاب الديني ، و قام بجهود كبيرة خلال الفترة الأخيرة على المستوى المحلي والعالمي وهي جهود نفخر بها ، وهناك كثير من الدول تطلب الاستفادة من تجربة بيت العائلة لتطبيقها .

وفي سياق متصل ، هنأ الأنبا بقطر اسقف عام كنائس الوادي الجديد الدكتور عباس شومان بالمولد النبوي الشريف ، وقال إن مصر وطن يحمينا جميعا فيجب أن نعيش بالمحبة ونتعاون من أجل تنميته وتقدمه، مشيرًا إلى أن الحوار المجتمعي البناء يجب أن يقوم على المحبة قائما على توضيح الحقائق لتكون دافعا قويا ننطلق منه، ، داعيًا الجميع للجلوس والحوار من أجل بناء مستقبل بلادنا بالحب والعمل بلا جحود ولا إرهاب.

أ ش أ