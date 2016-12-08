«الوزراء» ينفى توزيع السكر التمويني بالرقم القومي وخطاب جهة العمل

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما أثير في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الإجتماعي من أنباء تفيد بتوزيع السكر التمويني على المواطنين بالرقم القومي وخطاب من جهة العمل في عدد من محافظات الجمهورية, مشيرًا إلى أن الخبر عار تمامًا من الصحة.

وأوضح المركز، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس، أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية التي نفت صحة تلك الأنباء تماما، وأكدت أنها تسعى جاهدة لتوفير السكر بأفضل الوسائل والأساليب الممكنة للحفاظ على كرامة المواطن وبطريقة تحفظ آدميته، نافية تماما ما أثير حول توزيعها السكر التمويني على المواطنين بالرقم القومي وخطاب من جهة العمل.

وأضافت الوزارة، أنه يتم بيع السكر لحاملي البطاقات التموينية بكافة المنافذ التموينية التي تشمل شركات العامة والمصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة والمجمعات الاستهلاكية والبقالين التموينيين ومنافذ جمعيتي، وذلك لتوفير احتياجات مقررات البطاقات التموينية لأصحاب الدعم السلعي.

وأشارت الوزارة إلى أنها تقوم بتوزيع كميات أخرى عبر السيارات المتنقلة بمختلف المحافظات، حيث تم تأمين 120 ألف طن من السكر، كما تم توزيع 75 ألف طن سكر خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الحالي، وجاري الاستمرار في ضخ كميات أخرى بما يضمن حصول كل مواطن مقيد على بطاقة التموين على السكر بسعر 7 جنيهات للكيلو.

وشددت الوزارة على أن هناك رقابة مستمرة على الأسواق لضبط الأسعار, مشيرة إلى أنه تم ضبط مئات الأطنان من الأرز والسكر لدى المحتكرين، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هؤلاء المخالفين.

وناشدت الوزارة جميع المواطنين أنه في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن للوزارة (19280) أو على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).