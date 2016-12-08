جنح الدقى تنظر أولى جلسات محاكمة مدحت بركات بتهمة النصب الثلاثاء المقبل

كتب سليم على

تنظر محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار مصطفى ربيع وأمانة سر محمد حلمى، أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال مدحت بركات لاتهامه بالنصب ببيع أرض مملوكة للدولة، الثلاثاء المقبل الموافق 13 ديسمبر.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت رجل الأعمال مدحت حسنين أحمد بركات فى القضية رقم 17241 لسنة 2016 اتهامات بالنصب على المواطنين ببيع قطعة أراء فضاء بمنتج الباشوات بطريق مصر إسكندرية الصحراوى بالكيلو 48 بمساحة 2000 متر مربع بمبلغ 199377 جنيها، لمستثمر كويتى يدعى على فاضل قيطمان السبيعى.

ويذكر أن القوات نجحت فى القبض عليه فى أحد الأكمنة المعدة له وبالكشف الجنائى عن المشكو فى حقه تبين من التحقيقات سابقة اتهامه فى 26 قضية ضرب أفضى إلى الموت ونصب وشيك ومشاجرة وقتل، ومطلوب ضبطه فى القضايا أرقام 8380 لسنة 2016 جنح الدقى "نصب" غيابى بالحبس 3 سنوات وكفالة 100 جنيه، ورقم 2188 لسنة 2016 جنح الدقى "شيك" غيابى بالحبس شهر وكفالة 100 جنيه، ورقم 988 لسنة 2016 جنح الشيخ زايد "إتلاف" غيابى بالحبس 6 شهور تم إحالته للنيابة للتحقيق معه فى الاتهامات الموجه إليه.