حبس مدحت بركات لاتهامه بالبلطجة ومنع لجنة "استرداد الأراضى" من مباشرة عملها

كتب أحمد الجعفرى

أمرت نيابة أول أكتوبر بحبس رجل الأعمال مدحت بركات رئيس مجلس إدارة شركة "بورساليتو" للتنمية السياحية 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامه بمنع أعضاء لجنة استرداد أراضى الدولة من مباشرة أعمالها المكلفة بها بمنطقة وادى الملوك، ومنعه عدد من ملاك الأراض من التصرف بها، وفرض البلطجة عليهم، وتعديه على أعضاء اللجنة بالسب والشتم والتهديد بالإيذاء.

وكان "بركات" قد وصل إلى مقر مجمع محاكم ونيابات أكتوبر وسط حراسة أمنية مشددة، وفور وصوله تم إيداعه بغرفة الحجز لحين عرضه على النيابة.

ونفى "بركات" فى التحقيقات الاتهامات التى وجهت إليه، مؤكدًا أنه لم يكن يعرف هوية أعضاء اللجنة، وحينما حاول استبيان أسباب تواجدهم حدثت مشادة كلامية بينهم لكنها لم تتطور إلى حد التعدى، كما نفى قيامه بسب وقذف أعضاء اللجنة.

وكان رجال المباحث بإشراف اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة قد تمكنوا من ضبط المتهم فى كمين تم إعداده له بعد هروبه من المكان الذى شهد الواقعة، عقب علمه بإبلاغ اللجنة مديرية أمن الجيزة، وبالكشف الجنائى عليه تبين أنه سابق اتهامه فى 26 قضية منها ضرب ونصب ومشاجرة وقتل وشيك ومطلوب ضبطه فى 3 قضايا نصب وشيك واتلاف، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.