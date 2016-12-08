الزمالك يستبعد أسامة إبراهيم وعمر صلاح من قائمة أسوان

كتب أحمد توفيق

قرر الجهاز الفنى لنادي الزمالك بقيادة محمد حلمى استبعاد الثنائى أسامة إبراهيم وعمر صلاح لاعبى الفريق من القائمة النهائية المشاركة فى مباراة أسوان، المقرر انطلاقها فى الخامسة والنصف مساء ضمن الأسبوع الـ 14 للدورى الممتاز .

يخوض الزمالك مباراة أسوان بتشكيل مكون من أحمد الشناوي فى حراسة المرمى وحسنى فتحى ومحمود حمدى وعلى جبر ومحمد ناصف فى الدفاع وطارق حامد ومحمود دونجا فى وسط الملعب وأحمد رفعت وشيكابالا وأيمن حفنى وباسم مرسى فى الهجوم .

بينما سيتواجد على مقاعد البدلاء كل من شوقى السعيد ورمزى خالد وأحمد جعفر وستانلى ومحمد إبراهيم وصلاح ريكو.