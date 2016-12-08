مليون جنيه لتهيئة كليتين بجامعة سوهاج للحصول على الاعتماد

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور صفا محمود السيد القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، إنه سيتم دعم كليتى التمريض والطب البيطرى بمبلغ مليون جنيه بواقع نصف مليون لكل كلية ضمن مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية.

وأوضح الدكتور صفا محمود أن هذا المشروع مكافئ لمشروعات التطوير المستمر والتهيئة للاعتماد، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس ادارة مركز ضمان الجوده بتشكيله الجديد بقاعة مجلس الجامعة، وبحضور مديرى وحدات ضمان الجوده بكليات الجامعة المختلفة. وأكد القائم بعمل رئيس الجامعة على أن الادارة الجامعية تقدم كل الدعم المطلوب لكل الكليات سواء كانت معتمدة او تبحث عن الاعتماد، مشيرا إلى انه لم يتم رفض اى طلب من قبل إدارة الجامعة لاى كلية. وفى ذات السياق اشاد صفا بالجهود المبذولة من قبل مركز ضمان الجودة تجاه ما يبذله فى سبيل اعتماد جميع الكليات، لافتا إلى توفير كافة الامكانيات المطلوبة لكليتى التمريض والطب البيطرى وبالأخص التمريض لسهولة الحصول على الاعتماد بها.

وقال الدكتور عبد العال عابدين رئيس مركز ضمان الجودة بالجامعة، أن كليتى التمريض والطب البيطرى سيتم دعمهم بمبلغ ٣ مليون جنيه من إدارة مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية، اضافة إلى نصف مليون جنيه لكل كلية من إدارة الجامعة، لتأهيل الكليتان للتقدم للحصول على الاعتماد بمجرد اتمامهما للمشروعين.

واضاف عبد العال أن الجامعة تقدم كل الدعم لكافة الكليات حتى حديثة العهد لإدخال نظام جودة داخلى لكل كلية وانشاء وحدة جودة لكل كلية حتى تكتمل منظومة الجودة فى الجامعة.

جدير بالذكر أن الجامعة بها كليتى العلوم والطب حصلتا على جودة الاعتماد، وكليتى الزراعة والآداب تقدمتا بمشروع للحصول على الاعتماد، وكليتى التمريض والطب البيطرى تتهيئان للحصول على الاعتماد.