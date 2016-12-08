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بدعم من الحكومة الإيطالية.. أول مؤتمر دولى لتطوير "التمريض" بمصر 24 يناير

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بدعم من الحكومة الإيطالية.. أول مؤتمر دولى لتطوير "التمريض" بمصر 24 يناير بدعم من الحكومة الإيطالية.. أول مؤتمر دولى لتطوير "التمريض" بمصر 24 يناير

>كتب محمد شعلان

تستضيف محافظة بورسعيد المؤتمر الأول لتطوير مهنة التمريض تحت رعاية الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان بالتعاون بين وزارة الصحة والحكومة الإيطالية وذلك يوم 24 يناير المقبل.

 

يهدف المؤتمر إلى السعى لتطوير مناهج ونظم تعليم التمريض بمصر من خلال تدريب مدرسى التمريض بالمدارس والمعاهد بمحافظة بورسعيد، لخلق جيل من التمريض والعاملين بالقطاع الصحى ليكونوا على أعلى مستوى.

 

ويعد هذا المؤتمر إحدى المنح المقدمة للحكومة المصرية ضمن حزمة مشروعات مقدمة من الإيطالية لدعم إنشاء مركز تعليم مستمر لفرق التمريض فى ، ويشرف عليه د.سوزانا بدرينى منسق عام المشروع الإيطالى فى مصر ود. كوثر محمود نقيب التمريض، ويحاضر فيه نخبة من المحاضرين المصريين وهم د. جيوفانى سوتجيو من إيطاليا ود.موراج ماكورمك اسكتلندا ود.أميرة البقرى من مصر ومحاضرين من الأردن.

 


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مصر 365

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