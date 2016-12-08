بابا الاسكندرية يزور الكنيسة الإنجيلية بدمياط ويترأس القداس الإلهى

دمياط - عبده عبد البارى

يزور غدًا الجمعة البابا ثيودورس الثاني، بابا بطريرك الإسكندرية، وسائر أفريقيا الأرثوذكسية، الكنيسة الإنجيلية بدمياط، بحضورالمطران نيفون متربوليت بولوزيوم مطران دمياط وبورسعيد والمنصورة والقنطرة شرق، ورئيس دير مارجرجس للروم الأرثوذكس وكاهن الكنيسة، ورئيس وأعضاء المجلس الطائفى للروم الأرثوذكس بدمياط، وتعد تلك الزيارة تاريخية لكونها أول زيارة يقوم بها الباب لكنسية الروم الأرثوذكس بدمياط.



> ويترأس البابا القداس الإلهى بعيد القديس نيقولاوس العجائبى بمشاركة لفيف من المطارنة والأباء الكهنة، ويعقب القداس الإلهى حفل استقبال للمهنئين فى صالون الكنيسة على شرف البابا.