أخبار عاجلة

الشيخ رمضان عبد المعز: المصريين لا تهزمهم المحن والمصائب -
التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع -
«أنجب من آمال ماهر وأنكرت جنات زواجها منه».. نساء في حياة «شهريار الفنانات» -
الشيخ خالد الجندي: المتطاولين على شيخ الأزهر عندهم سوء أدب -
الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم -
صلاح عيسى: الهيئات الإعلامية بلا قيمة إذا لم يتم إقرار قانون التنظيم المؤسسي -
رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب -
الداخلية تشكل غرفة عمليات لتحليل "تكتيك" العمليات الإرهابية -
الأمن يداهم 150 مزرعة بالدلتا ويقبض على 6 إرهابيين تدربوا في سيناء -
حكايات الوجع يرويها مصابو وأهالي شهداء المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تأجيل تجديد حبس مسئول المطبعة السرية بقضية "تسريبات الثانوية" لـ١٢ ديسمبر

Google+ Print
تأجيل تجديد حبس مسئول المطبعة السرية بقضية "تسريبات الثانوية" لـ١٢ ديسمبر تأجيل تجديد حبس مسئول المطبعة السرية بقضية "تسريبات الثانوية" لـ١٢ ديسمبر

> كتب أحمد إسماعيل

قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار وائل شبل المحامى العام، تأجيل نظر تجديد حبس كلًا من مسئول المطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم وزوجته وشقيقتها ووالدة مدير صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة"، فى قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة لجلسة ١٢ ديسمبر الجارى، لحضور المتهمين من محبسهم.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، فى وقت سابق، رفض الاستئناف المقدم من المحامى حسنى مبارك دفاع مسئول المطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم والمتهم الرئيسى فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تسربيات الثانوية العامة" وقررت تجديد حبسه 45 يومًا.

وتضم القضية كلًا من "عاطف.ع.م" مسئول بالمطابع السرية لامتحانات الثانوية العامة، بالإضافة إلى زوجته "هالة.ى.م" وشقيقتها "تهانى.ى.م" و"صباح ع.م" والدة مدير صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة، بالإضافة إلى عدد من المدرسين أصحاب مراكز الدروس الخصوصية، ووالدة طالبة بالثانوية العامة.

وعلى جانب آخر، كشفت مصادر أن جهات التحقيق تجرى إعداد قائمة أمر الإحالة، والتى تضم أسماء المتهمين المحبوسين على ذمة التحقيقات والهاربين، ومواد الاتهام وقائمة أدلة الثبوت وملاحظات النيابة حول اعترافات المتهمين فى التحقيقات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للمحاكمة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365