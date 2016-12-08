أسباب القبض على نجل "مرسي": صادر له قرار ضبط وإحضار بقضية فض رابعة

كتب أحمد متولى والشرقية فتحية الديب

كشفت مصادر قضائية، إن أسباب قيام الأجهزة الأمنية بالقبض على أسامة نجل الرئيس الأسبق محمد مرسى، خلال تواجده بمدينة الزقازيق التابعة لمحافظة الشرقية، تتمثل فى صدور قرار بضبطه وإحضاره على ذمة قضية أحداث فض اعتصام الإخوان بميدان رابعة العدوية.

وأوضحت المصادر – فى تصريحات لـ"اليوم السابع" – أن نيابة شرق القاهرة الكلية أصدرت أمر ضبط وإحضار بحق "أسامة محمد مرسى"، عقب الإعلان عن إحالته للمحاكمة الجنائية، ضمن قائمة المتهمين فى قضية "فض رابعة".

وبحسب المصادر، فإن "نجل مرسى" هو المتهم رقم 11 فى أمر إحالة قضية "فض رابعة"، المقيدة تحت رقم 34150 لـسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول، ضمن قائمة متهمين شملت 739 متهما فى مقدمتهم مرشد الجماعة وعدد من القيادات الإخوانية.

ومن أبرز المتهمين كل من: مرشد الجماعة محمد بديع، وعصام العريان، وعبد الرحمن البر، وعاصم عبد الماجد، محمد البلتاجي، وصفوة حجازي، اسامة ياسين، باسم عودة، طارق الزمر، عصام سلطان، أسامة محمد مرسي العياط، وجدي غنيم، أحمد محمد علي عارف.