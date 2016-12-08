السيسى يوجه الحكومة بالتصدى لمحاولات بعض التجار احتكار السلع

كتب محمد الجالى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء التضامن الاجتماعى، والمالية، والتموين.

وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع ناقش الموقف الحالى بالنسبة لتوافر السلع الغذائية الأساسية بالأسواق.

وعرض وزير التموين الجهود، التى تقوم بها الوزارة من أجل الحفاظ على استقرار الأسواق، وضمان توافر مختلف السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة.

ووجه الرئيس خلال الاجتماع بضرورة العمل على عدم زيادة أسعار السلع الغذائية الأساسية وتكثيف الرقابة والحملات على الأسواق والتصدى لمحاولات بعض التجار لاحتكار السلع أو استغلال الظروف الاقتصادية، لزيادة أسعارها بشكل مبالغ فيه.