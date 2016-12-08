مصدر بالتموين: إعلان نتائج مناقصة توريد الأرز مساء اليوم

كتبت سماح لبيب

أكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية ، أن الوزارة ممثلة فى هيئة السلع التموينية، ستقوم مساء اليوم بفض المظاريف الخاصة بمناقصة توريد الأرز المحلى، والتى تقدم لها ٤٣ شركة من مضارب الأرز بالقطاع الخاص.

وقال المصدر لـ " اليوم السابع " ، إن أزمة نقص مقررات الأرز لمنافذ التموين على مدار الشهرين الماضيين، جاءت بسبب تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الأرز بصورة متتالية ، مما أدى إلى تأجيل مناقصات الأرز، التى تعقدها السلع التموينية لحين الاستقرار على سعر محدد للطن.

وأوضح أن هيئة الخدمات الحكومية تقرر سعر محدد للطن، وعليها تقوم الوزارة بعقد مناقصات مع مضارب الأرز من القطاع الخاص ، إلا أن السعر الذى تحدده الهيئة لا ينطبق مع سعر الطن فى الأسواق ، وهو ما يؤدى لرفض مضارب القطاع الخاص من توريد الأرز بسعر منخفض عن الأسواق.

وأوضح أن الوزارة ممثلة فى هيئة السلع التموينية ستقوم مساء اليوم، بفض المظاريف الخاصة بمناقصة توريد الأرز المحلى، التى تقدم لها ٤٣ شركة من مضارب الأرز من القطاع الخاص ، على أن يتم تحديد سعر الطن التوريد وعدد الشركات بعد نجاح المناقصة ، وبيان استكمال كافة الشركات المقدمة لأوراقها.

وأضاف المصدر أنه حتى الآن لم تصدر الوزارة أى أسعار جديدة لسعر الأرز على البطاقات التموينية للمواطنين ، مشيرا إلى أن السعر الحالى هو ٤.٥ جنيه للكيلو ، ولم يتحرك سعره كما يردد البعض.