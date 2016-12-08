أخبار عاجلة

الشيخ رمضان عبد المعز: المصريين لا تهزمهم المحن والمصائب -
التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع -
«أنجب من آمال ماهر وأنكرت جنات زواجها منه».. نساء في حياة «شهريار الفنانات» -
الشيخ خالد الجندي: المتطاولين على شيخ الأزهر عندهم سوء أدب -
الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم -
صلاح عيسى: الهيئات الإعلامية بلا قيمة إذا لم يتم إقرار قانون التنظيم المؤسسي -
رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب -
الداخلية تشكل غرفة عمليات لتحليل "تكتيك" العمليات الإرهابية -
الأمن يداهم 150 مزرعة بالدلتا ويقبض على 6 إرهابيين تدربوا في سيناء -
حكايات الوجع يرويها مصابو وأهالي شهداء المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصدر بالتموين: إعلان نتائج مناقصة توريد الأرز مساء اليوم

Google+ Print
مصدر بالتموين: إعلان نتائج مناقصة توريد الأرز مساء اليوم مصدر بالتموين: إعلان نتائج مناقصة توريد الأرز مساء اليوم

>كتبت سماح لبيب

أكد مصدر مسئول بوزارة والتجارة الداخلية ، أن  الوزارة ممثلة فى هيئة السلع التموينية، ستقوم مساء اليوم بفض المظاريف الخاصة بمناقصة توريد الأرز المحلى، والتى تقدم لها ٤٣ شركة من مضارب الأرز بالقطاع الخاص.

وقال المصدر لـ  " اليوم السابع  " ، إن أزمة نقص مقررات الأرز لمنافذ التموين على مدار الشهرين الماضيين، جاءت بسبب تحرير سعر الصرف وزيادة الأرز بصورة متتالية ، مما أدى إلى تأجيل مناقصات الأرز، التى تعقدها السلع التموينية لحين الاستقرار على سعر محدد للطن. 

وأوضح أن هيئة الخدمات الحكومية تقرر سعر محدد للطن، وعليها تقوم الوزارة بعقد مناقصات مع مضارب الأرز من القطاع الخاص ، إلا أن السعر الذى تحدده الهيئة لا ينطبق مع سعر الطن فى الأسواق ، وهو ما يؤدى لرفض مضارب القطاع الخاص من توريد الأرز بسعر منخفض عن الأسواق. 

وأوضح أن الوزارة ممثلة فى هيئة السلع التموينية ستقوم مساء اليوم، بفض المظاريف الخاصة بمناقصة توريد الأرز المحلى، التى تقدم لها ٤٣ شركة من مضارب الأرز من القطاع الخاص ، على أن يتم تحديد سعر الطن التوريد وعدد الشركات بعد نجاح المناقصة ، وبيان استكمال كافة الشركات المقدمة لأوراقها. 

وأضاف المصدر أنه حتى الآن لم تصدر الوزارة أى أسعار جديدة لسعر الأرز على البطاقات التموينية للمواطنين ، مشيرا إلى أن السعر الحالى هو ٤.٥ جنيه للكيلو ، ولم يتحرك سعره كما يردد البعض. 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع

التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع

«الصناعات المعدنية»: تراجع أسعار الحديد الصيني في بورصة لندن

«الصناعات المعدنية»: تراجع أسعار الحديد الصيني في بورصة لندن

بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه»

بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه»

أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر

أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر