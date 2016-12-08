“البنك المركزى”: ارتفاع معدل التضخم لـ20.73% فى نوفمبر الماضى

أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر، وفقًا لمؤشرات البنك على المستوى السنوى، ارتفعت إلى 20.73%، فى شهر نوفمبر 2016، مقابل 15.72% فى شهر أكتوبر الماضى، بينما سجل التضخم الأساسى المعدّ من قبل البنك المركزى، معدلًا شهريًا بلغ 5.33% فى شهر نوفمبر 2016، مقابل 2.81% فى شهر أكتوبر الماضى.

ووضع البنك المركزى المصرى، مؤشرًا لقياس التضخم، استبعد منه بعض السلع التى تتحدد أسعارها إداريًّا، إضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتى لن تعبر عن أسعارها الحقيقية، وتتصف بأنها الأكثر تقلّبًا.