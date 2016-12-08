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5 "ذكريات سيئة" تجمع الأهلي وسموحة أهمها القائمة السوداء للبدرى

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5 "ذكريات سيئة" تجمع الأهلي وسموحة أهمها القائمة السوداء للبدرى 5 "ذكريات سيئة" تجمع الأهلي وسموحة أهمها القائمة السوداء للبدرى

>كتبت لبنى عبد الله

مع دقات الثامنة والنصف مساء الليلة، يستضيف إستاد السلام المواجهة المرتقبة بين الأهلي وسموحة فى إطار مواجهات الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدورى العام.

 

وتبقى هناك ذكريات سيئة تجمع الناديين وتفرض غموضاً على صدام الليلة، يستعرضها "اليوم السابع" فى السطور التالية..

 

قنبلة الألتراس

فى الموسم الماضى أثار ألتراس أهلاوى أزمة كُبرى عندما احتجز لاعبى الفريق داخل فندق إقامته بمصر الجديدة ومنعه من التوجه لاستاد بتروسبورت لخوض لقاء سموحة الذى انتهى بهزيمة الأحمر بثلاثية دون رد

"قُنبلة" الأولتراس فجرت الأوضاع خاصة أن الأهلي تأخر كثيراً عن مُغادرة الفندق لدرجة أن النادى استعان بـ"تاكسيات" لإخراج اللاعبين من فندق الإقامة للهروب من "حصار" الألتراس للحاق بالمباراة، فيما فشل حسام غالى وشريف إكرامى ثنائى الفريق والجهاز الفنى من مُغادرة الفندق ليتم تأخير موعد المباراة التى أقيمت فى النهاية بعد فواصل من الخروج عن النص كانت حديث الصباح والمساء فى الوسط الكروى.

 

الخسارة الوحيدة للبدرى

الخسارة الوحيدة التى تلقاها مدرب محلى للأهلى أمام سموحة كانت فى الولاية الثانية لحسام البدرى موسم 2012/2013، حيث لم يخسر الثنائى محمد يوسف أو عبد العزيز عبد الشافى أى مباراة أمام سموحة.

ففى 14 فبراير 2013 فاز سموحة على الأهلي بهدف دون رد تحت القيادة الفنية لحسام البدرى المدرب الحالى.

 

إذا "قائمة البدرى السوداء" إن جاز التعبير لا تضم سوى 4 فرق خسر منها الأهلي فى وجود البدرى مدرباً هى غزل المحلة فى الولاية الأولى فى 8 فبراير 2010 بهدفين دون رد، الهزيمة الثانية أنهت ولايته الأولى، حينما خسر من الدراويش 3-1 فى 21 نوفمبر 2011.

 

الهزيمتان الأخريان كانتا أمام السكندريين، سموحة فى 14 فبراير 2013 1-0 ومن حرس الحدود 3-0 فى الـ28 من نفس الشهر.

 

النيران الصديقة

فيما يرتبط محمد هاني، الظهير الأيمن الحالى لفريق النادى الأهلي، بذكرى سيئة مع مباريات سموحة يتمنى بالتأكيد ألا تتكرر اليوم فهو صاحب هدف «النيران الصديقة» الوحيد بتاريخ مواجهات الفريقين، وهو الذى سجله بمرماه بلقاء الدور الثانى من موسم 2014- 2015.

 

سموحة يتعادل مع الأهلي ويهدى الدورى للزمالك

فى الموسم الماضى تعادل الأهلي وسموحة بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت 28 يوليو 2015 ليعلن رسمياً تتويج الزمالك بدرع الدورى رقم 12 فى تاريخه.

 

الأهلي يخسر كأس على يد سموحة

وفى 15 يوليو 2014 تسبب فريق سموحة فى وداع الأهلي لمنافسات كأس مصر عندما تقابل الفريقان فى الدور نصف النهائى وخسر الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.


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