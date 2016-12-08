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من سيقدّم حفل الأوسكار 2017؟

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الخميس 08-12-2016 11:50

كشفت مجلتا Variety و Hollywood Reporter أن مقدم البرامج الحوارية الأمريكي الساخر جيمي كيمل Jimmy Kimmel سيقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار 2017.

ولم يتسن على الفور لأكاديمية علوم وفنون السينما الأمريكية التي تنظم الحفل تأكيد أو نفي الخبر.

وفي حال كان الخبر صحيحاً، سيكون الحفل أول مشاركة لكيمل (49 عاماً)، الذي يقدم برنامج " Late Night with Jimmy Kimmel "، في أهم ليلة في صناعة السينما.

يشار الى أن الحفل سيقام في لوس أنجلوس يوم 26 فبراير/شباط.

 

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